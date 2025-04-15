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「ポケポケ」がダウンロード数と収益の両方でトップ。1月〜3月の日本におけるモバイルゲーム市場を分析したレポートが公開に
同社のデータによると，同期間のダウンロード数は「Pokémon Trading Card Game Pocket」（iOS / Android。以下，ポケポケ）がトップとなり，300万以上のダウンロード数を記録した。
2位はアプリボットが3月27日にリリースした「ちいかわぽけっと」（iOS / Android），3位はアニプレックスが3月27日にリリースした「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」（iOS / Android）だ。集計期間の短さにもかかわらず，どちらもダウンロード数が150万を突破している。
また，ポケポケは同期間の収益でもトップで，1億ドル以上を記録した。2位の「モンスターストライク」（iOS / Android）とは僅差だが，3位以下とは大きな差があるという。
ポケポケのダウンロード数や収益は，モバイルアプリ全体で見ても上位だ。同期間のダウンロード数は「TikTok」に次ぐ2位で，「ChatGPT」を超えている。収益は，1位が「LINEマンガ」，2位が「ピッコマ」となり，ポケポケは3位にランクインした。
ポケポケの収益推移を振り返ると，2025年に入ってからはいったん減少傾向になったが，1月30日に拡張パック「時空の激闘」，2月28日に拡張パック「超克の光」，3月27日に拡張パック「シャイニングハイ」が実装され，その度に収益が増加している。アップデートが収益に結びついていることを確認できるという。
なお，同期間の月間アクティブユーザー数という観点では，「LINE：ディズニー ツムツム」（iOS / Android）がほかを圧倒している。11周年を記念して各種イベントを実施し，とくに1月25日から開催した「ステッカーブックイベント」の効果が大きかったとのこと。
レポートの全文はSensor Tower公式ブログをチェックしてほしい。
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