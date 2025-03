［GDC 2025］長期的に見ると生成AIはゲーム体験を豊かにするが，課題も多い。AIとゲーム開発の未来が語られたパネルセッションをレポート

Inworld AIのキーラン・ギブス氏(右)と,Microsoft Researchのカティア・ホフマン氏(中央)。モデレーターとなったのは,MicrosoftでAI Innovation and Scienceチームを統括するゼネラルマネージャーのハイヤン・ザン(Haiyan Zhang)氏

Microsoft Researchには世界中で1000人ほどの研究者がいるというが,「Muse」の開発に関わったのはホフマン氏を含めて12人のチームだという

アメリカ・サンフランシスコにて,現地時間2025年3月17日から21日まで, Game Developers Conference 2025 (GDC 2025)が開催されている。またGDC 2025では3月17日と18日に,と題した,ゲーム開発における人工知能に焦点を当てたイベントも開催される。本稿では,3月17日にGame AI Summitで行われたパネルセッション(AI Innovation for Game Experiences: From Research to Prototyping)を紹介しよう。セッションには,Microsoft Researchの氏とInword AIの氏が登壇し,ゲーム開発における生成AIの未来を語った。Microsoft Researchといえば,日本時間の2月20日に自社開発による生成AIのプロトタイプをアナウンスしたことは,4Gamerで連載中の「奥谷海人のAccess Accepted第817回」でも解説しているが,シニアプリンシパルとして12人ほどの研究チームを率いてきたのがホフマン氏だ。「Muse」は,Xbox Game Studiosの傘下スタジオであるNinja Theoryが2020年にリリースした「Bleeding Edge」で抽出したゲーム画像とコントローラ入力を学習素材とし,そこから続きとなるゲームをリアルタイムで再現させるといったものだ。学習素材としては,「Bleeding Edge」の匿名化された50万回のゲームセッションから,10億を超えるゲーム画像とコントローラ入力が使用されており,もはや物理的にレンダリングされないゲームがプレイできる時代が見えてきている。Inworld AIについても上記の連載で述べているが,ギブス氏はもともとGoogle Deepmindの研究者であり,ゲーム向けの実用的な大規模言語モデル(LMM)を開発すべく2021年に仲間たちと起業した。最近では,NVIDIAおよびStreamlabsと提携し,ボイスでゲームプレイのサポートからテクニカルな調整までのアシスタントをしてくれるというAIエージェントを発表するなど,Microsoft Researchと共にゲーム業界における生成AIの未来を担う企業に成長している。そんなギブス氏は,現状の生成AIを使ったゲーム開発技術について,テクノロジーのブラックボックス化により発展が妨げられていると語る。そのためにプレイヤーは“新しい技術っぽいAI”を見せつけられているだけで,本当のAI革命やサステイナブルな体験には程遠いと警鐘を鳴らす。長期的に見るとゲーム体験が豊かになる方向に向かっているものの,まだまだ実用的なものではないと感じているようだ。そのため,今回のGDC 2025では,これまで数年にわたって展開してきたブースでのデモの紹介も取りやめ,ゲーム企業との現実な発展を目指す方向に舵を切っているという。「Intelligent Streaming Assistant」も,昨年のGDC 2024で展示された「The Quinn Ambassador」のようなギミックではなく,よりプレイヤーのゲーム体験が豊かになるよう関係各社と調整を進めてきた成果といえるだろう。2か月ほど前にアナウンスされたトレイラーでは,「Intelligent Streaming Assistant」のAIエージェントが自らを“サイドキック”と紹介し,チャットの声を拾い上げてドロップ地点の場所の投票を瞬時に行ったり,最高の瞬間の映像クリップを作成したりする様子が紹介されていた。そのほかにも,ストリーミングの際のコンフィギュレーションなどのテクニカルサポートまでを行えるようだ。また,Microsoftの「Muse」と,そのベースであるAIモデルの「WHAM」(World and Human Action Model)については,その論文がNature誌に寄稿( 外部リンク )されているので,興味があれば目を通しておくと良いかもしれない。会場では,実際にホフマン氏の目の前に座っていたイベント参加者にゲームコントローラが手渡され,リアルタイムでプレイする様子が初公開された。ホフマン氏とギブス氏は最後に,今後は研究者とツール開発者がより密接に生成AIの開発や改良を行っていくことで,より小さく効率的なAIモデルに改良されるだろうと期待を寄せる。そして,ゲーム開発者が生成AIを生かして,これまでに想像もできなかったようなゲーム体験を作り出せるようになるはずだと述べていた。まだ実験段階でしかない「Muse」や「Intelligent Streaming Assistant」が,数年後にはどのように進化して,我々が豊かなゲーム体験を享受しているのか。今から想像するだけでもワクワクする未来ではないだろうか。