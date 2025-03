バンダイナムコHD，渋谷区宇田川町に建設中のホールの名称が「Shibuya LOVEZ（シブヤラブズ）」に決定。2026年夏に開業へ

<以下,メーカー発表文の内容をそのまま掲載しています>

収容数2,000人規模の渋谷の多目的ホール

ホール名称「Shibuya LOVEZ(シブヤ ラブズ)」に決定

2026年夏開業予定 本日よりお問い合わせ受付開始

バンダイナムコホールディングスは本日(2025年3月3日),渋谷区宇田川町に建設中の多目的ホールの名称がに決定したことを発表した。している。同社は2024年3月,渋谷区に収容客数2000人規模の新たなコンサートホールを建設することを発表しており,今回その名前が決定した形だ。また,本ホールのロゴデザインは,など,バンダイナムコグループとの縁が深いアートディレクター,写真家のが手がけたとのこと。株式会社バンダイナムコホールディングス(本社:東京都港区、代表取締役社長:川口勝)が東京都渋谷区宇田川町に建設中の多目的ホールの名称が「Shibuya LOVEZ(シブヤラブズ)」に決定しました。本施設の運営は、株式会社バンダイナムコベース(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:鈴木孝明)が担当します。開業は2026年夏を予定しており、本日よりお問い合わせ受付を開始いたします。バンダイナムコグループは、「パーパス“Fun for All into the Future”」のもと、エンターテインメントが生み出す心の豊かさで、人と人、人と社会、人と世界がつながる未来を世界中のすべての人とともに創ることを目指しています。本名称には、そのパーパスを実現するべく、エンターテインメントやカルチャー、コンテンツを応援するファンの皆様のたくさんの「好き」を応援したいという想いと、人それぞれの異なる「好き」が大切にされる未来を創っていきたいという決意が込められています。なお、ホール名称のロゴデザインは、「攻殻機動隊」や「機動警察パトレイバー」などでバンダイナムコグループとの縁が深いアートディレクターでフォトグラファーの田島照久氏に手掛けていただきました。本施設は、バンダイナムコグループ内の利用に閉じることなく、多くの皆様にオープンにご活用いただくことで、多種多様なエンターテインメントを本施設から人、社会、そして世界につながる場所になることを目指します。さらに、本施設を起点として、新しいIPの創出など積極的な挑戦を行ってまいります。「Shibuya LOVEZ」はエンターテインメントを軸とした多彩な情報を発信する新たな文化発信基地として取り組んでまいりますので今後の展開にご期待ください。施設名称 :Shibuya LOVEZ(シブヤラブズ)所在地 :東京都渋谷区宇田川町9番5号(渋谷駅 徒歩9分)敷地面積 :約3,400m延床面積 :約8,200m構造規模 :地上4階/地下1階鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造)収容数 :約2,000人予定主用途 :コンサート、演劇、講演会、各種イベント他開業時期 :2026年 夏予定設計施工 :佐藤工業株式会社株式会社とお一級建築士事務所公式サイト: http://shibuyalovez.jp/