「Epic Games Store」2024年における総括を公開。PCユーザー数は前年比2500万人増の2億9500万人以上に達する

<以下,メーカー発表文の内容をそのまま掲載しています>

Epic Games Store Year in Review 2024

サードパーティPCタイトルのプレイ時間は26億8000万時間

Epic Gamesは2025年2月15日,デジタル配信サービスを公開した。レポートによると,同ストアのPCユーザー数は前年比で2500万人増となる,サードパーティのゲームプレイ時間が前年比11%増となるを記録したとのこと。さらに,で,その,プレイヤー1人あたりの総額はとなる。このほか,2025年内の計画も明らかにされている。それによるとスマートフォン(iOS / Android)向けEpic Games Storeは,年間を通して開発ロードマップの中心的な位置を占めるという。また,新たなダウンロードマネージャーが2025年第1四半期にPC版に実装されるほか,予測検索やセマンティック検索といった新機能の開発に加えて,内部的な改善なども図られるとのことだ。インフォグラフィックを含む詳細なレポートは以下のサイトから見られるので,興味のある人は合わせて確認してみよう。Epic Games(本社:アメリカ合衆国、CEO:Tim Sweeney)は、2024年のEpic Games Store の総括を公開。2024年を振り返るとともに、2025年に登場予定の最も期待されるEpic Games Store の新機能やリリースを含む、今後の予定についてもお伝えします。Epic Games Storeのコミュニティは成長を続けており、PCユーザー数は2億9,500万人以上(2023年比2,500万人増)、Epicのクロスプラットフォームアカウントの総数は8億9,800万(2023年比9,400万人増)となりました。2024年には、サードパーティのゲームプレイ時間も26億8,000万時間(2023年比11%増加)を記録し、プレイヤーはこれまで以上に熱中しています。また、セルフパブリッシングツールの継続的な採用と改善や、開発者が全収益の100%を獲得できるようにするオプトイン型のプログラムにより、ストアのカタログには1,100本もの新しいゲームが追加され、プレイできるゲームの数も増えています。これには、既存のプログラム「Epicファーストラン」と「ナウオンEpic」、そして最近導入された「Launch Everywhere with Epic」が含まれます。これはUnreal Engineを使用したデベロッパー向けの新しいプログラムで、2025年以降にEpic Games Storeで配信される対象のUnreal Engineゲームについて、すべてのプラットフォームおよびストアでのロイヤリティ料率が5%から3.5%に引き下げられます。Epicファーストラン: https://store.epicgames.com/ja/features/epic-first-run-program ナウオンEpic: https://store.epicgames.com/ja/features/now-on-epic Launch Everywhere with Epic: https://www.unrealengine.com/ja/blog/catch-up-on-the-big-news-from-unreal-fest-seattle-2024 収益とエンゲージメント●2024年12月のマンスリーアクティブユーザー数:7,400万人●Epic Games StoreでPCプレイヤーが費やした額:10億9,000万ドル●Epic Games StoreでプレイヤーがサードパーティーのPCゲームに費やした額:2億5,500万ドル無料ゲーム●提供された無料ゲーム:89本●取得された無料ゲーム:5億9,500万本●プレイヤー1人あたりの総額:2,229ドル●すべての無料ゲームの平均スコア:76%その他のデータや統計に関する詳細およびインフォグラフィック、2025年にEpic Games Storeで計画されていることなどについては、ブログをご覧ください。