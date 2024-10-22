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「ウィッチャー3」「サイバーパンク2077」のスタッフが立ち上げたスタジオの新作「Dawnwalker」のパブリッシャがバンダイナムコに決定
Rebel Wolvesは，CD PROJEKT REDで「ウィッチャー3」「サイバーパンク2077」などのディレクターを務めたKonrad Tomaszkiewicz氏が立ち上げたスタジオで，同氏以外にも両作に携わったメンバーが所属している。
We’re thrilled to announce that we signed a publishing deal with @BandaiNamcoEU! ?— Rebel Wolves ??? (@RebelWolvesDevs) October 21, 2024
BNE will become the global publisher of our first Dawnwalker game ? a dark fantasy narrative sandbox AAA action RPG, set in medieval Europe.
More news about the game coming later this year! ? pic.twitter.com/IIK5gTnq8h
その第1作となる「Dawnwalker」は，ダークファンタジーの世界観で展開されるサンドボックスアクションRPG。発売日や詳しいゲーム内容は明かされていないが，年内にも新しい発表があるようだ。
新スタジオの作品ではあるが，「ウィッチャー3」「サイバーパンク2077」のスタッフによるRPGとなれば，かかる期待は大きい。今回のパブリッシング契約を伝えるXのポストでも，AAAタイトルと謳われているので，要注目と言えそうだ。
- 関連タイトル：
Dawnwalker
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