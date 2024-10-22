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「ウィッチャー3」「サイバーパンク2077」のスタッフが立ち上げたスタジオの新作「Dawnwalker」のパブリッシャがバンダイナムコに決定
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トップ>PC/PS5/Xbox Series X|S>RPG>Dawnwalker
印刷2024/10/22 13:03

ニュース

「ウィッチャー3」「サイバーパンク2077」のスタッフが立ち上げたスタジオの新作「Dawnwalker」のパブリッシャがバンダイナムコに決定

編集部：荒井陽介

　ポーランドのデベロッパであるRebel Wolvesは2024年10月21日，同社が開発している「Dawnwalker」PC / PS5 / Xbox Series X|S）について，バンダイナムコエンターテインメントとパブリッシング契約を結んだと発表した。
　Rebel Wolvesは，CD PROJEKT REDで「ウィッチャー3」「サイバーパンク2077」などのディレクターを務めたKonrad Tomaszkiewicz氏が立ち上げたスタジオで，同氏以外にも両作に携わったメンバーが所属している。

　その第1作となる「Dawnwalker」は，ダークファンタジーの世界観で展開されるサンドボックスアクションRPG。発売日や詳しいゲーム内容は明かされていないが，年内にも新しい発表があるようだ。

画像集 No.001のサムネイル画像 / 「ウィッチャー3」「サイバーパンク2077」のスタッフが立ち上げたスタジオの新作「Dawnwalker」のパブリッシャがバンダイナムコに決定

　新スタジオの作品ではあるが，「ウィッチャー3」「サイバーパンク2077」のスタッフによるRPGとなれば，かかる期待は大きい。今回のパブリッシング契約を伝えるXのポストでも，AAAタイトルと謳われているので，要注目と言えそうだ。
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