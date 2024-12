「The Game Awards 2024」のライブ配信，約1億5400万回再生で視聴者数記録を更新。前年の再生回数から31％増加

本日,その年の優れたゲームが表彰されるイベント「The Game Awards 2024」が開催された。各賞の候補に,「黒神話:悟空」や「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE」などの人気タイトルが並ぶ中,“GAMES OF THE YEAR”には「アストロボット」が選ばれた。