ニュース
「キングショット」，モバイルストラテジーのDL数ランキングで20日間1位を維持し，人気急上昇中。Sensor Towerが分析レポートを公開
キングショットは中世を舞台にした戦略シミュレーションで，2025年2月にリリースされている。本作は，2025年5月以降に日本で人気が急上昇しているとのこと。
Sensor Towerのデータによると，2025年3月から6月までの日本におけるキングショットのダウンロード数と収益の推移では，4か月間で10倍以上の伸びを見せているそうだ。
同期間の市場別ダウンロード数・収益シェアでは，日本はダウンロード数で2位，収益では台湾と並んで3位となっている。
2025年5月から6月の日本のストラテジージャンルにおけるダウンロード数ランキングでは，キングショットはトップ10圏内を維持しており，5月28日から20日間連続で1位を記録した。
また，本作のパブリッシャであるCentury Gamesは，ランキング常連の「ホワイトアウト・サバイバル」のパブリッシャでもある。同時期においては，ホワイトアウト・サバイバルも好調を維持し続けている。
そのほか，広告展開やプレイヤー層についても，Sensor Towerは分析している。レポートの全文は，同社の公式ブログをチェックしてほしい。