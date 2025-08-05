オススメ機能
キングショット
  • Century Games
  • 発売日：2025/02月中
  • 価格：基本プレイ無料＋アイテム課金
キングショット
「キングショット」，モバイルストラテジーのDL数ランキングで20日間1位を維持し，人気急上昇中。Sensor Towerが分析レポートを公開
キングショット
2025/08/05 17:11

ニュース

「キングショット」，モバイルストラテジーのDL数ランキングで20日間1位を維持し，人気急上昇中。Sensor Towerが分析レポートを公開

編集部：ルネ

　Sensor Towerは本日（2025年6月17日），スマートフォンアプリ「キングショット」iOS / Android）の分析レポートを公開した。

画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / 「キングショット」，モバイルストラテジーのDL数ランキングで20日間1位を維持し，人気急上昇中。Sensor Towerが分析レポートを公開

　キングショットは中世を舞台にした戦略シミュレーションで，2025年2月にリリースされている。本作は，2025年5月以降に日本で人気が急上昇しているとのこと。

画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / 「キングショット」，モバイルストラテジーのDL数ランキングで20日間1位を維持し，人気急上昇中。Sensor Towerが分析レポートを公開

　Sensor Towerのデータによると，2025年3月から6月までの日本におけるキングショットのダウンロード数と収益の推移では，4か月間で10倍以上の伸びを見せているそうだ。

画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / 「キングショット」，モバイルストラテジーのDL数ランキングで20日間1位を維持し，人気急上昇中。Sensor Towerが分析レポートを公開

　同期間の市場別ダウンロード数・収益シェアでは，日本はダウンロード数で2位，収益では台湾と並んで3位となっている。

　2025年5月から6月の日本のストラテジージャンルにおけるダウンロード数ランキングでは，キングショットはトップ10圏内を維持しており，5月28日から20日間連続で1位を記録した。

画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / 「キングショット」，モバイルストラテジーのDL数ランキングで20日間1位を維持し，人気急上昇中。Sensor Towerが分析レポートを公開

　また，本作のパブリッシャであるCentury Gamesは，ランキング常連の「ホワイトアウト・サバイバル」のパブリッシャでもある。同時期においては，ホワイトアウト・サバイバルも好調を維持し続けている。

　そのほか，広告展開やプレイヤー層についても，Sensor Towerは分析している。レポートの全文は，同社の公式ブログをチェックしてほしい。

「Sensor Tower」公式ブログ
2025年5月以降にキングショットの人気が日本で急上昇、ホワサバと合わせてCentury Gamesがストラテジージャンルで際立つ存在に

  • 関連タイトル：

    キングショット

  • 関連タイトル：

    キングショット

  • この記事のURL：

