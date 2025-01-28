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Sensor Tower，2024年下半期の国内モバイルゲーム市場の分析レポートを公開。「ポケポケ」と「ラストウォー：サバイバル」の成長が目立つ
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印刷2025/01/28 12:02

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Sensor Tower，2024年下半期の国内モバイルゲーム市場の分析レポートを公開。「ポケポケ」と「ラストウォー：サバイバル」の成長が目立つ

編集部：Akasaka

　Sensor Towerは本日（2025年1月28日），2024年下半期の国内モバイルゲーム市場の分析レポートを公式ブログ（外部リンク）で公開した。

画像集 No.002のサムネイル画像 / Sensor Tower，2024年下半期の国内モバイルゲーム市場の分析レポートを公開。「ポケポケ」と「ラストウォー：サバイバル」の成長が目立つ

　同社のデータによると，同期間における収益では，「モンスターストライク」iOS / Android）がトップとなった。2023年下半期に続く首位獲得であり，今期は2.5億ドル以上の収益をあげている。

　2位は「ラストウォー：サバイバル」iOS / Android）だ。リリースは2023年8月だが，FacebookやTikTokでの広告展開が功を奏し，2024年初頭から日本における収益が急増したという。今期の収益は約2億ドル。

　新作は「Pokémon Trading Card Game Pocket」iOS / Android。以下，ポケポケ）が4位に，「学園アイドルマスター」iOS / Android）が9位にランクインした。
　なかでも2024年10月30日にリリースされたポケポケは，集計期間の短さにもかかわらず，2024年下半期の日本のモバイルゲームダウンロード数でトップとなった。なお，同タイトルの市場別ダウンロードシェアは，1位がアメリカ，2位がブラジル，3位がフランスで，日本は4位だ。

　またポケポケは，同期間の収益成長量およびダウンロード数成長量ランキングでもトップとなった。このほか，2024年7月リリースの「ゼンレスゾーンゼロ」iOS / Android）と2024年8月リリースの「レーシングマスター」iOS / Android）が，両方のランキングでTop10に入った。

画像集 No.003のサムネイル画像 / Sensor Tower，2024年下半期の国内モバイルゲーム市場の分析レポートを公開。「ポケポケ」と「ラストウォー：サバイバル」の成長が目立つ

　パブリッシャ別に見ると，2024年下半期はバンダイナムコエンターテインメントがトップとなった。
　なお，2023年下半期のランキングではTop5がすべて日本のパブリッシャだったが，今期は中国のmiHoYoが3位に入っている。この理由として，Sensor Towerは「崩壊：スターレイル」iOS / Android）が好調に推移していることを挙げた。
　レポートの全文はSensor Tower公式ブログをチェックしてほしい。

画像集 No.004のサムネイル画像 / Sensor Tower，2024年下半期の国内モバイルゲーム市場の分析レポートを公開。「ポケポケ」と「ラストウォー：サバイバル」の成長が目立つ

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