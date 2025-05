「Twitch」，2024年におけるゲームコンテンツの視聴データを公開。もっとも視聴されたゲームは「Grand Theft Auto V」に

<以下,メーカー発表文の内容をそのまま掲載しています>

ライブ配信プラットフォームのTwitchは本日(2025年4月25日),した。データによれば,2024年に最も視聴されたゲームはで,という。また,日本国内では同作をはじめ,が高い人気を集めたとのこと。また,日本発のカルチャーであるの人気は世界的に拡大し,Twitch上におけるVTuber関連のしたそうだ。日本国内においても,視聴時間が前年比30%増,配信時間は23%増と大幅な成長があったという。さらに,2025年4月2日時点のTwitchにおけるも紹介された。が上位3名となっており,TOP3のフォロワー数はそれぞれ100万人を突破している。世界最大級のライブ配信サービスを提供する「Twitch(ツイッチ)」は、2024 年におけるゲームコンテンツの視聴および配信に関する視聴データを公開しました。最新のデータでは、2024 年を通じて Twitch上で年間 156 億時間以上にわたるゲーム配信が視聴され、世界のゲームライブ配信市場において 60%以上の視聴シェアを獲得していることが明らかになりました。また、月間平均アクティブ視聴者数は1 億 500 万人を超えており、グローバル市場だけでなく日本市場においても、総視聴時間が前年比17%増と大きく成長しており、ライブ配信業界のリーダーとしての存在感をさらに強めています。2024 年を通じて最も視聴されたゲームタイトルは『Grand Theft Auto V(GTA V)』であり、年間視聴時間は 14 億時間を超えました。特に日本国内においては、『Grand Theft Auto V』をはじめ、『VALORANT』『League of Legends』『Street Fighter 6』『Apex Legends』といったタイトルが高い人気を集めました。このほか、以下の人気タイトルもグローバルにおいて高い視聴数を記録しました:・『League of Legends』(リーグ・オブ・レジェンド):11.9 億時間以上(特にフランス・ドイツにおいて高い視聴数を記録)・『VALORANT』(ヴァロラント):8.04 億時間以上・『Fortnite』(フォートナイト):5.39 億時間以上・『Call of Duty』(コールオブデューティ):4.51 億時間以上・『Minecraft』(マインクラフト):3.79 億時間以上・『Street Fighter 6』(ストリートファイター6):1.46 億時間以上(視聴者の 68%以上が日本から)・ポケモンゲームシリーズ:6,900 万時間以上日本発のカルチャーである「VTuber(バーチャル YouTuber)」の人気は世界的に拡大し、Twitch 上における VTuber 関連の年間視聴時間は 11 億時間を突破しました。日本国内では、視聴時間が前年比 30%増、配信時間は 23%増と、大幅な成長が見られました。特に以下の地域で顕著な成長を記録しています:・EMEA(欧州・中東・アフリカ)地域:前年比 57%増・イギリス:前年比 200%増・最も視聴された国:アメリカ、日本、イギリス・アメリカからの VTuber 配信時間:1,500 万時間以上日本国内においても、Twitch を通じたゲーム配信の文化は着実に拡大しており、国内外の視聴者を魅了する人気ストリーマーの存在がその成長を後押ししています。現在、フォロワー数 100 万人を超える日本人ストリーマーは以下の通りです(2025 年 4 月 2 日時点):・SHAKA(/fps_shaka):約 155 万人・関優太(/stylishnoob4):約 111 万人・加藤純一うん〇ちゃん(/kato_junichi0817):約 106 万人Twitch は今後も、ライブ配信を通じた新しいエンターテインメント体験を提供し、ゲーム、カルチャー、音楽、スポーツなど多彩なジャンルを横断しながら、世界中の視聴者とクリエイターをつなげてまいります。