「Painkiller」「Bulletstorm」「Gears of War: Judgment」などのタイトルを手がけたデベロッパのPeople Can Flyは2025年6月1日,同社のCEOを務めるSebastian Wojciechowski(セバスチャン・ウォイチェホフスキ)氏からのメッセージを公開した( 外部リンク )。それによると,「Project Gemini」「Project Bifrost」というするという。「Project Gemini」は,スクウェア・エニックスからリリースされるタイトルとして開発が進められていたもの。ウォイチェホフスキ氏によると,スクウェア・エニックスが契約の延長または終了についての態度を示さなかったことが開発中止の大きな理由だという。「Project Bifrost」は自社パブリッシングを予定していたタイトルだが,「Project Gemini」の状況に加え,資金確保の見通しが立たないことも判明し,こちらも中止を決断したとのこと。People Can Flyは社内の体制を立て直すため,開発チームの縮小も行うという。