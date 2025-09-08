ゲームの海外PRや販売に関する人材育成プログラム「Global Game Growth Gateway」（G4），育成対象者の募集を開始。期間は10月3日まで

＜以下，メーカー発表文の内容をそのまま掲載しています＞

【育成対象者募集開始】ゲームの海外展開に向けた実践的社会人育成支援プログラム「Global Game Growth Gateway（G4）」

「Global Game Growth Gateway」プログラム概要

募集要項

募集対象者 日本国内のゲーム会社（ゲームパブリッシャーなど）における海外販売・マーケティング担当者

・日本国籍または日本の永住資格を有していることが必要になります。

・これから海外販売・マーケティング担当者になろうとする方からの応募も可能です。

・1社から複数名応募することはできません。 対象年齢 年齢制限なし 募集人数 10名 参 加 料 無料

・海外イベント視察の際の航空券・ホテル・入場パスは事務局の負担にて手配します。

・上記には海外旅行保険は含まれていないので、必要な場合、自己負担にて加入していただきます。

・現地での移動費等は原則として自己負担になります。 募集・選考

スケジュール 募集期間：2025年 9月 8日（月）〜 10月 3日（金）

選考期間：2025年10月 6日（月）〜 10月14日（火）

選考連絡：2025年10月15日（水）頃を予定 応募期限 2025年10月3日（金） ※期限を過ぎての応募はできません。

